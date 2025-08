O novo modelo da BYD na China inclui um drone DJI pra gravar o carro, verificar se há trânsito e informar o carro o melhor caminho a se tomar até chegar ao destino.

Sai por 130.000 yuanes, o equivalente a R$ 100 mil!! Em breve no BRASIL

Julho registra novo recorde mensal da marca, superando marca histórica anterior, em maio



Haval H6 lidera o mercado de híbridos no mês e no acumulado de 2025

Sucesso da série limitada H6 HEV One impulsiona vendas em toda a linha

A GWM Brasil encerrou o mês de julho com um novo marco histórico: 3.930 veículos emplacados, o maior volume mensal desde o início das operações da marca no país, em abril de 2023. O número supera as 3.217 unidades comercializadas em maio, antigo recorde da empresa, e consolida o crescimento acelerado da GWM no mercado nacional.

O desempenho do mês foi impulsionado principalmente pelo sucesso da nova série limitada H6 HEV One, que provocou um grande movimento de clientes às concessionárias, elevando as vendas de todas as versões do Haval.

“O H6 HEV One foi um catalisador de vendas em julho. A combinação de exclusividade, preço competitivo e a já conhecida eficiência do conjunto híbrido atraiu novos consumidores para a nossa rede e fortaleceu ainda mais a imagem da GWM como referência em tecnologia e inovação no mercado brasileiro”, afirma Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM Brasil.

Haval H6 lidera entre os híbridos no mês e no acumulado do ano

As vendas do Haval H6 em julho foram decisivas para o recorde da GWM. Com 3.338 unidades emplacadas, o modelo conquistou mais uma vez a liderança entre os híbridos, com 18,7% de participação no segmento.

No acumulado de janeiro a julho de 2025, o H6 mantém a liderança absoluta entre os híbridos no Brasil, com 16.013 unidades vendidas. O modelo se posiciona à frente do Fiat Fastback (14.949), BYD Song Pro (12.448) e Fiat Pulse (9.719), consolidando-se como a escolha preferida do consumidor brasileiro em tecnologia híbrida.

Haval H6 HEV One: exclusividade e desempenho

O H6 HEV One é uma edição limitada de apenas 2 mil unidades, baseada na versão HEV2. O modelo mantém o consagrado conjunto híbrido, formado por um motor 1.5 turbo aliado a um motor elétrico, que juntos entregam 243 cv e 54 kgfm de torque.

A série se diferencia por elementos visuais exclusivos, como as lanternas traseiras vermelhas (em vez do acabamento fumê da linha 25/25), rodas de liga leve com design exclusivo e acabamento interno em black piano, em substituição ao cinza fosco. A nova logotipia da GWM, introduzida na linha 25/25, também está presente na traseira.

Com preço único de R$ 199 mil, o H6 HEV One oferece uma das melhores relações custo-benefício do segmento. Embora não conte com teto solar panorâmico nem abertura elétrica do porta-malas, a versão mantém os principais recursos de tecnologia, segurança e conectividade das versões superiores, com acabamento refinado e visual diferenciado.

Disponível nas cores Preto Hematita, Branco Ágata e Cinza Diamante, o H6 HEV One já está à venda nas concessionárias de todo o país, no site da GWM, no Mercado Livre e no e-commerce oficial da marca.

