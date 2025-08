A oposição ao governo federal subiu o tom nesta terça-feira (5) e anunciou que vai adotar medidas para travar os trabalhos no Congresso Nacional, em protesto contra a decisão que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em prisão domiciliar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Deputados e senadores aliados do ex-presidente consideram a medida abusiva e prometem obstruir votações tanto na Câmara quanto no Senado como forma de pressão política. Esse tipo de ação, a obstrução, é um instrumento regimental usado por parlamentares para atrasar ou impedir o andamento de pautas no Legislativo.

Flávio lidera oposição

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, foi o porta-voz do grupo ao anunciar o que chamou de “pacote da paz”, uma série de propostas que incluem:

– A defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, tema que só pode ser analisado pelo Senado;

– A retomada da proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, atualmente parada na Câmara;

– O fim de privilégios para parlamentares, embora sem detalhar quais pontos seriam afetados.

O movimento promete agitar o retorno dos trabalhos legislativos em Brasília.

Leia Mais Notícias do Brasil