Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, e tem a vantagem do empate para se classificar. O Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal — vitória por um gol leva a decisão aos pênaltis.

Apesar da vantagem corintiana, o favoritismo nas principais casas de apostas está do lado alviverde. Plataformas como Galera Bet, EstrelaBet, Reals, BETesporte, 7K, Vera, Cassino, Casa de Apostas, HiperBet, Luckbet e GingaBet oferecem odds médias de 1.57 para vitória do Palmeiras, enquanto o triunfo corintiano paga cerca de 6.61. O empate, que favorece o Timão, aparece com odds próximas de 3.80, variando entre as plataformas.

Este será o 343º Derby Paulista da história. No retrospecto geral, o Palmeiras leva a melhor com 123 vitórias, contra 116 do Corinthians e 103 empates. Jogando no Allianz Parque, o equilíbrio é maior: seis vitórias do Verdão, cinco do Timão e quatro empates.

O duelo também tem clima de revanche. Na final do Campeonato Paulista, o Corinthians foi campeão justamente diante do rival: venceu por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto, e segurou o empate na volta na Neo Química Arena.

Na fase anterior da Copa do Brasil, o Palmeiras eliminou o Ceará com um placar agregado de 4 a 0. No Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira ocupa a 3ª posição e vem de empate fora de casa com o Vitória. Em casa, o time soma duas vitórias seguidas e busca manter o embalo diante da torcida.

Já o Corinthians passou pelo Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0 nas fases anteriores. Apesar das oscilações no desempenho, a equipe de Dorival Júnior chega confiante após vencer o primeiro jogo do confronto e acumular três vitórias nos últimos seis clássicos contra o Palmeiras. No Brasileirão, o Timão está em 12º lugar, após empatar com o Fortaleza no domingo.

Para o jogo decisivo, Abel Ferreira segue sem contar com Paulinho, Bruno Rodrigues e Murilo, além de Bruno Fuchs, que teve um edema na coxa no jogo de ida. No Corinthians, os desfalques são o lateral Hugo e o volante Maycon, ambos lesionados.

Confira as odds para Palmeiras x Corinthians

Galera Bet:

Palmeiras 1.57 | Empate 3.75 |Corinthians 6.25

EstrelaBet:

Palmeiras 1.58 | Empate 3.60 |Corinthians 6.66

Reals:

Palmeiras 1.51 | Empate 3.42 |Corinthians 6.38

BETesporte:

Palmeiras 1.60 | Empate 3.70 |Corinthians 6.40

7K:

Verdã0 1.60 | Empate 3.64 |Corinthians 6.90

Vera:

Palmeiras 1.60 | Empate 3.64 |Corinthians 6.90

Cassino:

Verdã0 1.60 | Empate 3.64 |Corinthians 6.90

Casa de Apostas:

Verdã0 1.58 | Empate 3.66 |Corinthians 6.15

HiperBet:

Verdã0 1.56 | Empate 3.68 |Corinthians 7.38

Luckbet:

Verdã0 1.55 | Empate 3.52 |Corinthians 6.56

GingaBet:

Verdã0 1.58 | Empate 3.72 |Corinthians 6.25

