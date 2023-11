Após 6 meses, Café do Bosque Maria’s fecha unidade de Americana

Após seis meses de funcionamento, a unidade de Americana do Café do Bosque Maria’s encerrará suas atividades nesta quinta-feira (30). O anúncio foi feito nas redes sociais do estabelecimento.

“Foi maravilhoso tudo o que a gente passou aqui, porém a gente descobre que é um só e precisa de tempo e foco. Então, agora a gente vai levar toda essa turma para Nova Odessa e vamos dar um ‘boom’ lá”, afirmou a proprietária do local em um vídeo.

Com uma estrutura de containers, o estabelecimento ficava em frente ao Parque Ecológico, no Jardim Ipiranga, em Americana.

A unidade de Nova Odessa, localizada na área rural, continuará funcionando normalmente.

