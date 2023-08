Cai necessidade de visto para o Japão

O governo japonês anunciou nesta quinta-feira (10/08) que, a partir de 30 de setembro, os turistas brasileiros que desejarem visitar o arquipélago por períodos inferiores a 90 dias não precisarão mais do documento específico.

“O governo brasileiro continuará com a medida de isenção de visto para cidadãos japoneses, para que cidadãos japoneses e brasileiros possam visitar uns aos outros sem a obtenção de vistos”, disse o Ministério do Exterior Japonês em um comunicado.

A medida surge vários meses depois de o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, ter prometido dar este passo durante um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da cúpula do G7 em Hiroshima.

O momento do anúncio também coincide com a comemoração dos 115 anos da migração em larga escala de japoneses para o Brasil.

A isenção “contribuirá para o desenvolvimento dos intercâmbios humanos, culturais e comerciais, bem como para a revitalização do turismo”, acrescentou o Ministério do Exterior nipônico.

