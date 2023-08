Nova hamburgueria se instala no lugar da PizzaHut e contrata

Uma nova hamburgueria, Baden Burger, deve abrir as portas na Rua das Paineiras, no prédio que abrigava a PizzaHut.

A pizzaria fechou as portas no início de junho após quase 4 anos aberta.

Na porta do estabelecimento, há um anúncio de vagas de emprego. A unidade está contratando para chapeiro, auxiliar de cozinha, garçom, caixa, auxiliar de limpeza e motoboy.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail burguerbaden@gmail.com. Ainda não há informações sobre a data de inauguração.

