Prefeitura conclui recapeamento de trecho da Rua Florindo Cibin

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana concluiu nesta quarta-feira (9) o recapeamento asfáltico da Rua Florindo Cibin, nos dois sentidos, entre a Rua Índia e a Rua Frederico Penachioni, no bairro Morada do Sol.

“Esse trecho necessitava de intervenção para recapeamento. A via é acesso para diversos bairros populosos da nossa cidade. Essa melhoria foi necessária para garantir a segurança dos moradores e motoristas”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Por meio do crédito do Programa Desenvolve SP, no valor de R$12.301.677,91, serão recapeadas 24 vias. O recurso foi intermediado pelo deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Esta linha de crédito contemplou também os recapes da avenida São Jerônimo e das Ruas Japão, Pedro Pinese, China, das Açucenas (entre a Rua dos Antúrios e a Rua das Tulipas), Coelho Neto, Hermes Fontes e das Galáxias. Vencedora do processo licitatório, as obras estão sendo realizadas pela FFL Sinalização, Comércio e Serviços Eirelli.

O programa inclui ainda os recapes das avenidas Abdo Najar e América, e das Ruas José Verissimo, Valentin Menegati, João Damiani, da Igualdade, José Sacoman, Lua, Saturno, Alfredo Spínola, das Hortências (entre a Rua das Açucenas e a Rua das Petúnias), Benedito Chagas (entre a Rua Alfredo Spínola e a Rua Taquari), França (entre a Avenida Europa e a Rua Espanha), Riciotti Saciloto (entre a Rua Salvador Giordano e a Avenida Rafael Vitta) e Carlos Vassalo (entre a Rua Humberto Pollo e a Rua Lúcia Scognamillo).

