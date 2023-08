Neste sábado, 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais, o comércio de Sumaré funcionará em horário especial: para facilitar as compras de última hora, as lojas ficarão abertas até as 18h.

A expectativa da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é de um aumento de 6% nas vendas, comparado com o ano passado.

LEIA TAMBÉM: Sumaré abre parcelamento de débitos

Para Felipe Alberto Verza Ferreira, presidente da ACIAS, um dos fatores que devem favorecer o aumento das vendas é a renegociação de dívidas promovida pelo programa Desenrola. “Consumidores que estavam com dívidas e conseguiram renegociar e sair da negativação estão com mais fôlego para voltar a comprar, o que deve movimentar o comércio”, comenta. Felipe Verza lembra que o Dia dos Pais é uma das principais datas para o comércio e a primeira depois que o programa Desenrola entrou em vigor.

Entre os presentes mais procurados para o Dia dos Pais, estão roupas, calçados, artigos esportivos, acessórios e eletrônicos. A data também movimenta bares e restaurantes por conta das comemorações.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP