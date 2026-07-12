O pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, criticou a exposição feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) da carta escrita este sábado.

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FRÁGIL- Ele comentou, durante a 27ª edição do Festival do Japão, em São Paulo, que “nenhum pai negaria ajuda ao filho”, mas que gesto reforçou a “extrema fragilidade” da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência.

Caiado, Zema e Renan

O ex-governador de Goiás concorre com Romeu Zema (Novo) ex-governador de Minas Gerais e com Renan Santos (Missão) ao posto de terceira via em uma eleição polarizada entre Flávio e Lula da Silva (PT).

Caiado e Zema flertam com o bolsonarismo mais light principalmente das notícias de envolvimento de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro por conta do dinheiro que teria para o filme Dark Horse, que conta a história de Bolsonaro na eleição de 2018.

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