Calor infernal previsto pra semana

deve acontecer durante a semana em quase todo o Brasil. A massa de ar seco deve prevalecer e fazer a temperatura subir aos poucos podendo passar do 40oc depois da quarta-feira.

Meteorologistas apontam potencial de quebras de recordes de temperatura para o mês de setembro.

O motivo é a presença de uma massa de ar extremamente quente, que vai cobrir o Brasil nos próximos dias.

As altas temperaturas deverão ser registradas em vários Estados, com o calor “muito intenso” ou “extremo”, caracterizado por marcas próximas de 40ºC, segundo a MetSul Meteorologia.

É o que deve acontecer nos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão.

