De acordo com o mais recente estudo da ANVISA, divulgado

em 2020, o Brasil testemunhou um significativo aumento de 23% nos casos de intoxicação relacionados à utilização de produtos químicos na limpeza. Esse preocupante crescimento motivou os consumidores a procurarem alternativas mais seguras e ecologicamente sustentáveis para manter suas residências limpas e saudáveis.

A mesma pesquisa demostrou que os produtos de limpeza representam a segunda maior causa de intoxicação em ambientes domésticos, ficando atrás apenas dos remédios. As principais formas de intoxicação incluem a exposição oral, pela ingestão acidental dos produtos, a inalação de vapores tóxicos provenientes de algumas substâncias presentes nesses produtos e o contato direto com a pele. José Roberto Campanelli, diretor e fundador da Mary Help, uma rede de franquias que atua como intermediadora de serviços domésticos, compartilha sua visão sobre essa questão crucial: “A saúde das nossas profissionais parceiras e clientes é uma prioridade na nossa empresa, orientamos sempre sobre os riscos associados ao uso de produtos de limpeza agressivos”, destaca. Leia+ Sobre saúde aqui no NovoMomento Vale ressaltar que as famosas “misturinhas” são as principais causas das intoxicações. “Os produtos de limpezas são produzidos através de substâncias químicas, que quando misturadas de forma imprudente geram gazes tóxicos que podem afetar profundamente a saúde, sendo errôneo e perigoso misturá-los com a intensão de potenciar a ação de limpeza. Nós recomendamos às nossas profissionais parceiras a não praticarem as misturinhas e, ao manipularem produtos de limpeza, manterem o ambiente arejado, promovendo proteção a todos”, conclui Campanelli A empresa tem se posicionado como uma líder na promoção de práticas de limpeza conscientes e responsáveis sempre comprometida em orientar sobre o uso de produtos de limpeza mais seguros e eficazes disponíveis no mercado, promovendo um ambiente doméstico saudável para todos. Sobre a Mary Help Fundada em 2011 e tendo como um dos atrativos o seu baixo investimento – é possível tornar-se um franqueado a partir de R$35 mil – a Mary Help faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas quase 9 mil diaristas preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura, seja através de aplicativo próprio, pelo site, WhatsApp ou telefone.

