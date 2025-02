Sumaré e toda a região terão uma segunda (17) de calor intenso, com temperaturas elevadas ao longo do dia e sem previsão de chuvas. De acordo com a previsão meteorológica, a máxima deve atingir 36°C, com o pico de calor por volta das 14h, quando os termômetros podem marcar até 37°C.

A umidade relativa do ar ficará em torno de 40%, aumentando a sensação de tempo seco.

Diante dessas condições, a recomendação é de que a população redobre os cuidados para evitar problemas de saúde. É importante manter-se hidratado, evitando exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários mais quentes do dia.

Cuidados no calor

O uso de protetor solar, roupas leves e óculos escuros também é indicado. Além disso, idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios devem evitar atividades físicas ao ar livre durante a tarde.

A previsão aponta que o calor intenso deve continuar nos próximos dias, mas há expectativa de chuvas passageiras a partir de terça-feira (18), principalmente no período da manhã, por volta das 10h.

