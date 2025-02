Paolla Oliveira anuncia que este vai ser seu último carnaval

Paolla Oliveira se despede esse ano do carnaval carioca, mas será eternamente a nossa Onça e uma das maiores Rainhas que já existiu.

Paolla não só atravessou a Sapucaí por anos como foi além dela, virou uma onça enorme indo de frente com o estereótipo e trouxe o corpo real, mostrou a sua escola por dentro e por fora.

Paolla e a comunidade

Deu destaque pra sua comunidade, abraçou e foi abraçada pelas mulheres incríveis que colocam Caxias de pé.

CARNAVAL 2025: Andréa de Andrade apresenta resultados de tratamento de celulite em evento científico no Rio

“Me incomodava muito, mas agora me sinto mais confiante”



No último final de semana, o Hotel Windsor Barra, no Rio de Janeiro, foi palco do Encontro Anual de Estética Avançada, reunindo renomados especialistas em saúde e estética.

Entre os destaques do evento esteve a influenciadora e rainha de bateria Andréa de Andrade, de 38 anos, que compartilhou sua experiência com um tratamento inovador que a auxiliou na preparação para o Carnaval 2025.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Andréa explicou que recorreu ao método para tratar as celulites que a incomodavam na região conhecida como “bananinha do bumbum”. “Após o procedimento, notei uma melhora significativa na textura da minha pele. Com o tratamento, consegui uma melhora visível e me sinto muito mais confiante para os desfiles e os ensaios“, contou.

Ela também destacou os cuidados contínuos que adotou: “Uso protetor solar na área tratada todos os dias para evitar manchas e ajustei minha alimentação, reduzindo doces, porque percebi que eles influenciavam no aumento da celulite.”

O evento contou ainda com a presença do Dr. Roberto Chacur, médico brasileiro reconhecido internacionalmente e criador da técnica utilizada por Andréa. Ele explicou que o método combina o descolamento dos septos fibrosos com a bioestimulação de colágeno, proporcionando resultados eficazes mesmo em casos avançados de celulite. “Foi um grande trabalho desenvolver o protocolo para tratamento da celulite, que apresentei no IMCAS de Paris. O GoldIncision, nome que batizei o protocolo, entrega resultados tão significativos que o sucesso foi inevitável“, destacou o médico.

Andréa de Andrade agora se prepara para desfilar à frente da bateria Ritmo Feroz da Porto da Pedra no Carnaval 2025. A escola será a quinta a se apresentar no sábado, 1º de março, com o enredo “A História que a Borracha do Tempo Não Apagou”, que aborda a saga de Henry Ford na tentativa de construir uma cidade industrial na Amazônia. A Porto da Pedra busca conquistar os jurados e retornar ao Grupo Especial no Carnaval de 2026.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP