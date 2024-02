Os dias quentes e ensolarados aquecem a movimentação do Parque Aquático Wet’n Wild. Altas temperaturas, aliadas ao feriado de Carnaval e à possibilidade da compra antecipada de ingressos e combos promocionais, disponíveis na loja virtual (wetshop.com.br), sustentam o crescente número de visitantes.

Grupos familiares e de amigos que moram na capital, nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Jundiaí, Sorocaba e procedentes de outros estados, de todas as idades, compõem o perfil do público que curte o prazer de mergulhar nas águas mais cristalinas, tratadas, recicladas e certificadas do Brasil.

Atrações especiais

O lote de verão está disponível com preços mais baratos para quem compra ingressos com antecedência no site. Atrativos como combo “Fim de Férias”; Carnaval com “Hidro Dance”, na Wave Lagoon (Piscina de Ondas); “Oficinas de Máscaras” para a criançada, incluindo o Folia Kids, um alegre e divertido repertório do DJ Cristhyan, completam os encantos do Carnaval nos diversos cantos do Parque.

A Ilha Misteriosa do Cascão é a queridinha das crianças e da Turma da Mônica. Inclui tobogãs, balanços, queda d’água e mangueira de esguicho. Lazy River e Kids Lagoon também são opções para curtir em família.

Para quem prefere mais emoção, o Crazy Drop, Water Bomb e Space Bowl são algumas das sugestões moderadas. Os mais radicais preferem o Vortex, de altura equivalente a um prédio de seis andares, e o Meteor, o tobogã com cápsula mais alto do mundo cuja altura é equivalente a um prédio de 13 andares, com inclinação de 70 graus.

Espaço VIP

Entre as atrações extras (ingresso à parte e também com combos promocionais), o destaque fica por conta do conforto oferecido no Bangalô Frontal e Bangalô SPA, que compõem a atmosfera de relaxamento e bem-estar do exclusivo espaço VIP Lagoon Beach Club. O parque oferece também infraestrutura de lanchonetes, restaurante, banheiros e área de descanso, além de um amplo estacionamento.

Ana Castela ao Vivo no Wet

Dia 28 de abril de 2024, a Boiadeira, como ficou conhecida a cantora, compositora e instrumentista brasileira Ana Castela, em virtude do sucesso alcançado pela canção “Boiadeira”, que deu início à sua carreira, é presença confirmadíssima no Wet´n Wild, aberto das 10h às 17h. Em apenas quatro horas, todos os ingressos anunciados no primeiro lote da loja virtual do Wet foram vendidos. Fato inédito! Aproveite e não fique de fora deste grande espetáculo!

Serviço

Sobre o Wet’n Wild

São 25 anos de história, alegria e diversão. Um dos maiores parques aquáticos do Brasil, o Wet’n Wild foi inaugurado no dia 10 de outubro de 1998, às margens da Rodovia dos Bandeirantes, no Km 72. O empreendimento está localizado a apenas 40 minutos de São Paulo e a 15 minutos de Campinas, com uma belíssima área total de 160 mil m2; lago natural; mata nativa e capacidade para receber 12 mil pessoas por dia.

Conta com 9 milhões de litros de água tratada e reciclada. Oferece mais de 25 atrações para todas as idades e infraestrutura completa –lanchonetes, banheiros, vestiários, fraldário, área de descanso e estacionamento. Tudo isso para que os visitantes possam mergulhar na alegria e viver uma experiência incrível e inesquecível.