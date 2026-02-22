Estudantes da Unicamp terão a oportunidade de concorrer a vagas de estágio e a 60 mil bolsas de estudo durante a Calourada 2026, que acontece nesta segunda-feira, dia 23.

Em uma ação inédita no Ciclo Básico da Unicamp Universidade Estadual de Campinas, a partir das 8h, os alunos poderão participar de uma experiência interativa que combina atividades, jogos e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Ao longo do Circuito Santander, os participantes poderão acumular vouchers de até R$ 300, utilizáveis em diversas empresas de produtos e serviços, além de conhecer programas de estágio e capacitação. Como incentivo extra, os quatro estudantes com melhor desempenho em uma das atividades serão premiados com uma assistente virtual Alexa.

“O ‘Circuito Santander’ é a nossa forma de dar as boas-vindas aos alunos, conectando-os a oportunidades concretas de trabalho e formação, em sintonia com a programação cultural, pedagógica e de acolhimento já realizada pela Unicamp”, explica Alexandre Castelano, diretor da Rede São Paulo Interior do Santander.

Para estudantes que estão cursando a partir do segundo semestre da graduação, com disponibilidade para estagiar 6 horas por dia, o banco oferece o Programa de Estágio 2026, em parceria com a Universia, com vagas em diferentes áreas, com inscrições pelo link .

A Universia levará também aos estudantes a primeira onda do Programa de Estágio Dsm-Firmenich 2026, com vagas em diferentes áreas em cidades do interior paulista – inclusive Campinas – e de outros estados, com início a partir de julho de 2027, com inscrições pelo https://bit.ly/3OjdGYX

Entre os destaques do ‘Circuito Santander’ estão 50 mil bolsas para o Santander Jornada Tech AWS, voltado a estudantes interessados em Inteligência Artificial e computação em nuvem. Em parceria com a Amazon Web Services, o curso tem inscrições até 16 de março, é 100% online e gratuito e os participantes recebem certificado Amazon.

Já o programa Santander Fala Mundo, oferecerá 10 mil bolsas para cursos de inglês, espanhol ou francês com aprendizagem imersiva que combina realidade aumentada, inteligência artificial, novas metodologias, atividades práticas e interação guiada. Em parceria com a Immerse, os cursos são 100% online e gratuitos, com inscrições até 16 de março. Haverá também abertura de contas para os alunos interessados.

Serviço:

Circuito Santander na Calourada Unicamp 2026

Local: Ciclo Básico II – Rua Sérgio Buarque de Holanda – Cidade Universitária Zeferino Vaz

Horário: das 8h às 17h

