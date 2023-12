Câmara de Americana discute racismo em audiência nesta segunda

A Câmara de Americana realiza na segunda-feira (4) audiência

pública para discutir o enfrentamento ao racismo e a outras formas de discriminação étnico-raciais e de intolerância religiosa na rede pública municipal de Americana. A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h, é aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O debate foi solicitado por requerimento de autoria da vereadora Professora Juliana (PT). De acordo com a parlamentar, a sociedade civil desenvolve importante papel na luta contra o racismo e que compreender os mecanismos de resistência da população negra ao longo da história exige também estudar a formação de outras formas de organizações coletivas negras, onde a educação tem importante papel para a ampliação de igualdade de tratamento e oportunidades.

Mais notícias da cidade e região

“A audiência tem como objetivo falar de como o combate ao racismo deve se realizar a partir de uma política intersetorial, com diversas secretarias envolvidas, trabalhando para que a população negra seja atendida integralmente e nas suas especificidades, para que haja um trabalho de formação que capacite a rede para identificar práticas racistas, tanto para evitá-las quanto para denunciá-las. Queremos trazer um diagnóstico sobre quais são as iniciativas existem aqui na cidade voltadas ao enfrentamento da desigualdade racial e do racismo”, aponta Juliana.

Foram convidados para a audiência representantes da secretaria de Educação, secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, secretaria da Saúde, Guarda Municipal de Americana, Conselho Municipal da Igualdade Racial (COMPIR), União de Negras e Negros pela Igualdade (UNEGRO), Ordem Advogados do Brasil, Ministério Público, instituições de Ensino Superior, e da Diretoria Regional de Ensino de Americana.

A audiência é aberta à população, que pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para audienciaspublicas@camara-americana.sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/audienciaspublicas/enfrentamento-ao-racismo .

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP