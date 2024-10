Câmara barbarense sedia a 7ª Reunião do Parlamento da RMC na sexta-feira (11/10)

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste sedia a 7ª reunião do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) na próxima sexta-feira, dia 11 de outubro, a partir das 9h30. O Parlamento, composto por representantes do Poder Legislativo das 20 cidades da região, se reúne mensalmente para debater questões de interesse comum e apresentar suas demandas ao governo estadual.

O encontro desta sexta-feira, comandado pelo presidente da Câmara Municipal de Campinas e do Parlamento da RMC, vereador Luiz Rossini, contará com palestra ministrada pelo bispo Dom Devair Araújo da Fonseca, da Diocese de Piracicaba, intitulada “A Importância da Comissão Permanente em Defesa da Vida e da Família no Parlamento Metropolitano”, a partir das 10h15.

O Parlamento da RMC atua como um fórum colaborativo, em que prefeitos, vereadores e gestores públicos se reúnem para discutir e propor políticas públicas que beneficiem toda a região. Após a palestra de Dom Devair, o evento segue com a discussão da Ordem do Dia e Palavra Livre.

Serviço:

7ª Reunião de 2024 do Parlamento da RMC

Data: 11 de outubro de 2024, sexta-feira.

Horário: a partir das 9h30.

Local: Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: rodovia Luís Ometto (SP-306), 1.001, Residencial Dona Margarida).

