Câmara de Nova Odessa garante reajuste de 9,62% aos servidores do legislativo

A Câmara de Nova Odessa encerrou as negociações do dissídio coletivo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa e os servidores da Casa já aprovaram, por unanimidade, a contraproposta apresentada pelo presidente Wagner Morais. Os servidores terão aumento real de 5%, além da reposição da inflação de janeiro a dezembro do ano passado, calculada em 4,62%. Os mesmos percentuais serão aplicados ao vale alimentação. A cesta de Natal – paga em dezembro – terá aumento de 15% neste ano.

“Conseguimos atender à maioria das reivindicações do sindicato, enquanto representantes da categoria. Entendemos que a valorização dos servidores é importante para garantir a qualidade do atendimento à população e por isso nos empenhamos em fazer o melhor possível para eles”, afirmou Morais.

“A Câmara funciona muito bem e isso é consequência da competência e da dedicação dos nossos servidores. Por isso, com gestão orçamentária e financeira, conseguimos atender aos pedidos do sindicato. Entendemos que essa é uma forma de reconhecer a eficiência dos nossos colaboradores, que não medem esforços na condução de seus trabalhos”, completou Faganello.

Outra reivindicação do sindicato foi a alteração na escala de trabalho dos vigias. O presidente e o diretor, André Faganello, se comprometeram a estudar a melhor forma de adequar o trabalho no sistema de 40 horas semanais. A nova forma de organização do trabalho desses profissionais deve ser apresentada ao sindicato e aos servidores nos próximos dias, após os estudos e adequações internas necessárias.

O presidente do sindicato, Luiz Fernando Nascimento da Silva, postou um vídeo nas redes sociais informando sobre o encerramento das negociações. “Quero fazer um agradecimento especial ao presidente da Câmara, Wagner Morais. Ele se debruçou sobre a nossa pauta, onde tínhamos pedido o aumento real de 5%, e concedeu. Agradeço pela valorização que ele está dando aos servidores da Câmara”, disse.