O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Hélio Silva (Cidadania), decretou luto oficial de sete dias no âmbito do Poder Legislativo pelo falecimento do Papa Francisco. No Ato da Presidência nº 77/2025, Hélio Silva destaca que o líder da Igreja Católica era “referência mundial de fé, humanidade e compromisso com a justiça social”.

O documento ainda cita “sua trajetória de humildade, defesa dos pobres, promoção da paz e do diálogo entre religiões e culturas”. Durante o período de luto oficial, as bandeiras na sede do Legislativo de Sumaré serão hasteadas a meio-mastro.

Jorge Mario Bergoglio, o primeiro papa nascido nas Américas, morreu por AVC e insuficiência cardíaca aos 88 anos. A morte aconteceu na residência Santa Marta, onde ele morava, às 7h35 (horário local), e 2h35 (horário de Brasília) desta segunda-feira (21).