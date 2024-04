Câmara de Nova Odessa é a 2ª com menor despesa na RPT

A Câmara de Nova Odessa é a segunda da RPT (Região do Polo Têxtil) com menor gasto per capta por morador da cidade. Os dados constam no ‘Mapa das Câmaras’, atualizado pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), na semana passada.

Nova Odessa, com população estimada em 62.019 pessoas, tem nove vereadores. O custo anual do Legislativo em 2023 foi de R$ 6.920.645,81, o que corresponde a uma despesa anual de R$ 111,59 por morador da cidade.

Na RPT, a cidade com menor gasto por morador é Sumaré, com custo de R$ 104,09. Santa Bárbara d’Oeste tem despesa de R$ 112,42 e, em Americana, o custo é de R$ 122,54. Em Hortolândia, o custo é de R$ 142,03.

Na RMC (Região Metropolitana de Campinas), Nova Odessa fica em oitavo lugar entre as cidades com menor despesa por morador. São 19 servidores efetivos (concursados) e 13 de livre nomeação (comissionados). Cada vereador tem apenas um assessor parlamentar.

“A Câmara de Nova Odessa consegue manter a seriedade com os servidores comprometidos com seu trabalho. Por isso, mesmo entre aquelas que tem menor despesa, conseguimos atender a população com eficiência”, afirmou o presidente da Casa, Wagner Morais.

O painel “Mapa das Câmaras”, do TCE-SP, é uma ferramenta que disponibiliza os custos do Poder Legislativo nos 644 municípios paulistas (exceto a Capital). Todos os dados e informações estão disponíveis para acesso e download na forma de planilhas, pelo endereço www.tce.sp.gov.br/camarasmunicipais.

De acordo com o levantamento do tribunal, são 6.908 vereadores no Estado de São Paulo (exceto a Capital) e as Câmaras dos 644 municípios somam um montante de R$ 3.702.589.231,51 ao longo de 2023. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 12,66% nas despesas para manutenção dos plenários que abrigam entre 9 e 34 cadeiras de vereador.

A maior parte das cidades do Estado têm o número mínimo de parlamentares. São 406 cidades com 9 vereadores cada.