Câmara vota contas do prefeito Luiz Dalben

Parecer prévio do TCE relativo ao exercício de 2020 foi favorável a Luiz Dalben e suas contas

municipais, que agora serão julgadas pelo Legislativo na sessão desta terça-feira

A Câmara Municipal de Sumaré votará o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) que julgou as contas da Prefeitura relativas ao exercício de 2020. A votação acontece na sessão ordinária desta terça-feira (20), no plenário da Câmara. O TCE julgou favoravelmente as contas do prefeito Luiz Dalben, e agora o Legislativo decide se segue ou não o entendimento do tribunal. Pela Lei Orgânica do município, o parecer só pode ser rejeitado pelo voto de dois terços dos membros da Câmara.

Conforme Regimento Interno da Câmara, nas sessões em que se discutirem as contas municipais, não haverá a fase do Expediente nem a Explicação Pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à Ordem do Dia. Portanto, não haverá leitura de indicações nem discussão de moções e requerimentos.