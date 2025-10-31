O Halloween da Pudim segue surpreendendo o público! Desta vez, Camila Pudim trouxe para as redes uma homenagem à animação Coraline e o Mundo Secreto, com três produções que reforçam toda sua versatilidade, talento e dedicação aos detalhes.

Em um dos vídeos, Camila aparece dublando em português uma das cenas mais marcantes do filme, enquanto faz uma transição impecável entre os personagens. Confira: https://www.instagram.com/reel/DQVNkrvgCsY/?igsh=bml6cWNrOTZ5dDUw

No segundo vídeo, a criadora surge em uma nova transição e dubla a cena em inglês, recriando outro momento icônico da história. Assista aqui: https://www.instagram.com/reel/DQXqcmYAaxJ/?igsh=MXZjbGRkMWIwem85dw==

Já no terceiro, Pudim mostra os bastidores e as várias tentativas da parte em que interpreta Coraline, protagonista da trama, revelando o trabalho minucioso por trás de suas produções. Confira: https://www.instagram.com/reel/DQW3brAgOnz/?igsh=MTJrY2xvNG1xcDByMQ==

Em apenas dois dias, os três vídeos somam mais de 17 milhões de visualizações no Instagram e TikTok.

O #HalloweenDaPudim é um dos projetos mais aguardados do ano pelos fãs de Camila. Criado em 2020, o especial já se tornou tradição no mês de outubro, misturando maquiagem, narrativa e efeitos cinematográficos em produções que encantam milhões de pessoas nas redes.

Camila Pudim, Priscila Senna, Bárbara Fialho (Rommanel)

Bárbara Fialho é a estrela da “Divina”, nova coleção da Rommanel que promete iluminar as festas da temporada

Nova coleção celebra o poder, a beleza e o brilho da mulher contemporânea

A Rommanel apresenta a coleção “Divina”, uma celebração à feminilidade, ao glamour e à força da mulher contemporânea. Com lançamento marcado para 29 de outubro em todas as lojas da marca e com revendedoras autorizadas em todo o Brasil, a nova linha chega como um verdadeiro convite para brilhar em todos os momentos — das festas de fim de ano aos dias ensolarados do verão.

Com 66 modelos que unem o brilho do banho em Ouro 18K à sofisticação da Prata Maciça 925, “Divina” traduz o espírito festivo em joias versáteis e desejáveis, que transitam entre o luxo das noites e a leveza das manhãs. A campanha estrelada pela top model Bárbara Fialho revela a essência da coleção: uma mulher forte, elegante e versátil, que personifica a beleza em suas diferentes formas e expressões.

Inspirada em duas forças complementares do universo feminino, “Divina” nasce do encontro entre as linhas Divas e Deusa do Mar. Enquanto Divas traduz o glamour e o brilho intenso das celebrações, com joias marcadas por cristais lavanda e lapidações geométricas que refletem a luz com intensidade, Deusa do Mar traz a fluidez das ondas e a naturalidade das formas orgânicas, revelando um frescor sofisticado que remete ao verão. O contraste entre os banhos e texturas cria uma narrativa visual elegante, na qual o luxo se encontra com a leveza — um equilíbrio que é assinatura da Rommanel.

Entre os destaques da coleção:

* Conjunto Maxi Lavanda, banhado a Ouro 18k, com gargantilha, pulseira e anel cravejados de cristais, que traduzem o maximalismo refinado e romântico; dizer que alguma forma que são vendidos separadamente

* Joias com estrelas e zircônias, banhados a Ouro 18k que remetem ao brilho celestial e à energia positiva das festas;

* Anéis cravejados e volumosos em banho de ouro 18k, ideais para looks glamourosos e impactantes;

* Família de elos, que resgata o clássico Rommanel em novas proporções — correntes de elos portuguesas e groumet com design moderno, banhadas a Ouro 18 k perfeitas para sobreposições sofisticadas;

* E, na linha Deusa do Mar, joias em Prata Maciça 925 trazem acabamentos espelhados, com braceletes e brincos com borboleta estilizada, símbolo da Rommanel, além de argolas fluidas e anéis esculturais que refletem o frescor e a leveza do verão.

As cores da coleção reforçam essa dualidade. O tom NeoGold, um dourado moderno e luminoso, expressa o glamour contemporâneo e se conecta ao brilho das festas, enquanto a Pérola Acetinada traz suavidade e frescor, inspirada no brilho delicado das pérolas. Juntas, essas tonalidades representam o poder da transformação e a versatilidade da mulher Rommanel, que se reinventa sem perder sua essência.

Mais do que uma coleção, “Divina” é um símbolo de desejo. As joias foram criadas para celebrar momentos especiais e eternizar histórias — peças com presença, acabamento premium e design sofisticado, ideais para compor produções marcantes e também para presentear. A estética da coleção dialoga com tendências como o Goddess Core, que valoriza a força feminina e o brilho metálico, e reforça a vocação da Rommanel de unir elegância e acessibilidade em criações que inspiram confiança e autenticidade.

Com preços sugeridos entre R$ 89,00 e R$ 3.327,00, “Divina” reforça o compromisso da Rommanel em oferecer joias que traduzem o brilho de cada mulher, seja na intensidade das celebrações ou na suavidade dos dias de verão. Um tributo à beleza que vem de dentro — e que, como toda mulher Rommanel, é simplesmente divina.

Priscila Senna: a Musa no topo da música romântica

Com mais de 700 milhões de visualizações, Priscila Senna celebra 15 anos de carreira, sucessos que marcaram gerações e feats com Xand Avião, Zé Vaqueiro, Liniker, Nattan, Tierry, Mari Fernandez e outros grandes nomes da música nacional

Reconhecida como a “Musa”, Priscila Senna tem uma das vozes mais marcantes da música popular nordestina. Nascida em Olinda (PE), começou a cantar ainda criança. Aos 11 anos, fez seu primeiro teste como backing vocal e nunca mais parou. Seu nome ganhou projeção em todo o Nordeste como vocalista da Banda Musa, grupo que marcou época ao unir romantismo, swing e letras apaixonadas. À frente da banda, Priscila se destacou pela potência vocal, presença de palco e entrega emocional em cada interpretação, conquistando uma legião de fãs e consolidando-se como uma das maiores vozes femininas da música pernambucana.

Após a fase na Banda Musa, iniciou sua carreira solo e se consolidou como uma das artistas mais queridas do público, reconhecida por transformar dor em poesia. “A maior felicidade da minha vida é levar a nossa música para todo o Brasil e o mundo”, afirma. Com letras intensas e sentimentais, as músicas de Priscila falam direto ao coração, traduzindo o amor, a saudade e a superação de forma verdadeira. Em seu repertório, romantismo, arrocha e sofrência se encontram em um universo repleto de emoção e autenticidade.

Mantendo viva a essência nordestina e aberta a novas sonoridades, Priscila construiu uma trajetória de parcerias marcantes com nomes como Simone Mendes, Liniker, Pablo, Maiara & Maraisa, Iguinho & Lulinha e Léo Foguete. “A minha música tem uma força muito grande de mistura, de brasilidade. Já gravei parcerias incríveis e ainda sonho em gravar com Anitta, Pabllo Vittar, Gusttavo Lima, João Gomes…”, revela.

Entre seus maiores sucessos, “Alvejante”, com Zé Vaqueiro, ultrapassou 169 milhões de visualizações e se tornou um hino moderno da música romântica popular. “Te Beijo Chorando”, com mais de 17 milhões de views, e “Nove da Manhã”, com 11 milhões, reforçam seu talento em transformar emoção em arte. Já “Pote de Ouro”, ao lado de Liniker, soma mais de 14 milhões de plays no Spotify e integra o álbum Caju, vencedor do Prêmio Multishow de Álbum do Ano (2024) e indicado ao Grammy Latino 2025.

Em 2025, Priscila protagonizou um dos momentos mais grandiosos da música brasileira ao gravar o audiovisual 15 Anos – TBT da Musa no Marco Zero do Recife, diante de mais de 30 mil pessoas. O espetáculo reuniu grandes nomes como Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Iguinho & Lulinha, Léo Foguete e Tayara Andrezza. Do projeto nasceu o single “Campeão dos Piores”, parceria com Simone Mendes, que rapidamente conquistou o público, somando mais de 1 milhão de plays e 2,5 milhões de visualizações no YouTube.

Levantando a bandeira da música romântica popular, Priscila Senna se firma como uma das maiores intérpretes do país. Recentemente, se apresentou na Virada Cultural e CTN (SP) e no Festival WOW (RJ), reafirmando sua projeção nacional. Com mais de 2 milhões de seguidores, 1,9 milhão de inscritos no YouTube e mais de 700 milhões de visualizações, encerra o ano como uma das atrações principais do Réveillon de Recife, ao lado de Anitta, Gusttavo Lima, Wesley Safadão e João Gomes.

Mais do que uma artista, Priscila Senna é uma voz que representa emoção, resistência e autenticidade. Sua trajetória mostra que a música feita com verdade continua sendo a mais poderosa forma de tocar corações e unir o Brasil.

Maurício Meirelles se apresenta em São Paulo, Barueri e Piracicaba neste final de semana

Humorista garante diversão garantida com textos inéditos, improviso e o quadro “Webbullying”, sucesso na internet

Após o sucesso da estreia em São Paulo, Maurício Meirelles segue conquistando o público com apresentações imperdíveis neste final de semana pela capital e interior paulista. Na quinta-feira, dia 30 de outubro, o humorista se apresenta na Praça das Artes em Barueri. Na sexta-feira,31, o stand up está confirmado no Teatro Municipal Dr. Losso Neto em Piracicaba. O comediante encerra a agenda do final de semana no sábado, 1º de novembro, com seu show no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, na capital paulista. Os ingressos estão disponíveis para compra online.

O espetáculo traz textos inéditos e o já consagrado quadro “Webbullying”, um dos maiores sucessos da internet, que garante interação direta com o público, improviso e muitas risadas. Ao longo de sua carreira, Maurício já viralizou com vídeos que envolvem personalidades como Naldo Benny, Felca, Gkay, Léo Dias e Felipe Neto, acumulando mais de 1 bilhão de visualizações e milhões de seguidores nas redes sociais. Recentemente, o humorista voltou a viralizar com o quadro “Webbullying”, reforçando o reconhecimento do público e a consolidação do formato como um dos mais influentes da comédia atual.

Reconhecido pelo humor inteligente e provocador, Maurício Meirelles se consolidou como um dos principais nomes da comédia brasileira, levando seus espetáculos para plateias em todo o país e no exterior. Além dos palcos, o humorista comanda o programa “Aberto ao Público” (TV Globo) e o canal Achismos TV no YouTube, com quase 5 milhões de inscritos.

Serviço – Maurício Meirelles em Barueri-SP

Data: 30/10/2025 (quinta-feira)

Horário do show: 21h00

Local: Praça das Artes – R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos, Barueri – SP

Ingressos: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-mauricio-meirelles-tour

Classificação: 14 anos (menores acompanhados somente dos pais ou responsável legal)

Serviço – Maurício Meirelles em Piracicaba-SP

Data: 31/10/2025 (sexta-feira)

Horário do show: 21h00

Local: Teatro Municipal Dr. Losso Neto – Av. Independência, 277 – Alto, Piracicaba – SP

Ingressos: https://ingressodigital.com/evento/17146/mauricio-meirelles-%7C-tour-2025

Classificação: 14 anos (menores acompanhados somente dos pais ou responsável legal)

Serviço – Maurício Meirelles em São Paulo

Datas: Todos os sábados de 04/10 até 20/12/2025

Horário: 23h

Local: Teatro das Artes – Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP

Ingressos: https://www.eventim.com.br/artist/mauricio-meirelles/

Classificação: 14 anos

Renato Albani participa de leilão milionário ao lado de grandes artistas e celebra experiência inédita na vaquejada

“Que universo massa”, celebrou o humorista. Além dos palcos, Renato Albani também é um grande investidor e está sempre em busca de novas oportunidades de negócios

O humorista Renato Albani marcou presença no Leilão Inevitável XJGC & Amigos, realizado em Caruaru (PE), um dos eventos mais prestigiados do universo de cavalos do “Quarto de milha”. O convite partiu do empresário Kaká Diniz, e esta foi a primeira vez que Albani participou de uma vaquejada, vivenciando de perto a grandiosidade e a cultura desse segmento.

O evento, promovido por dois gigantes do setor — JGC Ranch (Jason Gomes) e JAX Ranch (Xand Avião) — reuniu haras de artistas como Gusttavo Lima, Kaká Diniz, Simone Mendes e Henrique & Juliano, além de grandes nomes do entretenimento e do agronegócio. Ao longo dos dois dias, passaram pelo local figuras como Gusttavo Lima, Mano Walter, Wesley Safadão, Kaká Diniz, Henrique & Juliano, entre outros empresários e personalidades trocaram os palcos pelo networking no haras.

Nas redes sociais, Albani compartilhou registros dos bastidores e celebrou a experiência: “Que universo massa. Dois dias conhecendo esse mundo da vaquejada e gostei demais. Pessoal trabalha muito com muito amor e respeito. Obrigado @kakadiniz por me apresentar esse mundo, @xandaviao @jgc_ranch por me receberem”, escreveu.

Reconhecido como um dos maiores nomes do humor brasileiro, Albani segue em ritmo acelerado de apresentações, sendo um dos artistas que mais realiza shows de stand up no país. No próximo mês, ele embarca para uma temporada de 10 apresentações em Portugal, consolidando mais uma vez a sua trajetória internacional. Além dos palcos, o humorista também é empresário e investidor, com atuação nos setores imobiliário, financeiro e esportivo, como sócio de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A presença do comediante no leilão surpreendeu e divertiu o público nas redes, que já aguarda o reflexo dessa vivência em seus próximos textos. Comentários como “Vai ter texto pra stand up até 2030 😂😂😂” e “Já se sinta na obrigação de contar em algum show todo seu ponto de vista da vaquejada 😂❤️” dominaram as publicações, mostrando que o episódio deve render boas risadas e novas histórias no palco.

