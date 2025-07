CAMILA TREVISOL, A RAINHA INSPIRAÇÃO DO RODEIO DE AMERICANA, MORRE AOS 22 ANOS APÓS LUTAR CONTRA O CÂNCER

Camila, de 22 anos, faleceu na manhã desta quarta-feira (23) após uma longa e corajosa batalha contra o câncer. Ela estava internada no Hospital Boldrini, referência no tratamento oncológico infantojuvenil, onde se tratava desde a adolescência.

A trajetória de Camila foi marcada por superações. Em 2016, aos 14 anos, após levar uma bolada na perna, foi diagnosticada com um tumor no fêmur. Passou por sessões de quimioterapia, enfrentou o tratamento com bravura e se curou em 2017.

Em 2023, voltou a sentir dores no pescoço, ombro e costas. Ao notar um caroço na clavícula, passou por biópsia e recebeu um novo diagnóstico: sarcoma de Ewing, um tipo raro e agressivo de câncer. Iniciou novamente o tratamento com quimioterapia e, com garra, venceu a doença pela segunda vez.

Mas em setembro de 2024, após alguns meses de melhora, Camila começou a sentir fortes dores novamente. Exames confirmaram que o câncer havia retornado, marcando o início de sua terceira e mais difícil luta.

Mesmo em tratamento, Camila foi coroada Rainha Inspiração do Rodeio de Americana 2025, conquistando o carinho e admiração da cidade por sua força, leveza e esperança.

No entanto, em julho deste ano, seu estado de saúde piorou. As dores se intensificaram, o tratamento já não surtia mais efeito, e os medicamentos não aliviavam o sofrimento. Na noite de terça-feira (22), em sua última postagem nas redes sociais, Camila avisou que aquela seria sua última foto acordada. Disse que já não suportava mais as dores e a falta de ar, e que, a partir daquele momento, seria sedada para descansar. Na mensagem, escreveu com carinho:

“Amo vocês.”

Ela também informou que sua mãe ficaria responsável por atualizar seus perfis.

Camila ainda fez um pedido especial: que todos que fossem ao seu velório ou sepultamento evitassem roupas pretas. Pediu que usassem branco ou cores claras e alegres — um gesto que refletisse sua luz e a forma leve como encarava a vida, mesmo nos momentos mais difíceis.

As informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

O Portal Novo Momento expressa profunda solidariedade à família e aos amigos de Camila. Que sua história de coragem, brilho e resistência jamais seja esquecida. 🕊️