Camisa 10 histórica de Pelé vai a leilão do esporte

O Leilão do Esporte, em parceria com o Mercado Bomvalor promoverá o leilão de uma das camisas mais icônicas do futebol brasileiro. O evento será realizado no dia 14 de junho, a partir das 15h, com transmissão ao vivo pelo sistema do Mercado Bomvalor.

Trata-se da camisa 10 utilizada por Pelé na partida entre Santos F.C. e Bangú Atlético Clube pelo troféu Roberto Gomes Pedrosa, conhecido como o Robertão, em 1968. O item esportivo, está com lance inicial de R$ 90.000,00 e encontra-se em posse do atual dono, em Belo Horizonte (MG), o zagueiro Lincoln Dias Alves, que recebeu a camisa das mãos do Rei Pelé ao final da partida.

Lincoln Alves, hoje com cerca de 80 anos, acredita que a camisa é uma relíquia do esporte brasileiro, que faz parte do legado que o rei deixou para o esporte, no entanto, neste momento, ela representa algo ainda maior, a esperança de dar conforto para sua esposa de 83 anos que sofre com a Doença de Alzheimer.

De acordo com o ex-zagueiro, a esposa encontra-se acamada há cerca de 1 ano, no qual o tratamento é custoso, e foi pensando nisso que o jogador aposentado decidiu leiloar a camisa do Pelé. Ele sabe que o objeto tem um valor sentimental para muitas pessoas, mas para ele, nesse momento, a saúde e o conforto da esposa vem em primeiro lugar.

“Minha esposa é uma guerreira, sempre esteve comigo em todos os momentos e eu tenho certeza que se fosse ao contrário ela faria o mesmo por mim ou até mesmo muito mais do que eu estou fazendo por ela agora”, explica Lincoln. A doença de Alzheimer é cruel e afeta não só o paciente, mas toda a família. É uma batalha diária que exige muito esforço e recursos financeiros. E é por isso que esse gesto de amor e solidariedade é tão comovente.

Além do mais, é uma oportunidade única para os fãs do futebol brasileiro adquirirem um pedaço da história do esporte no país. A camisa em questão é uma relíquia para os amantes do esporte e um item de colecionador para os mais fanáticos pelo Santos F.C. e pelo próprio Pelé.

Para participar do Leilão será necessário fazer o cadastro digital dentro da própria página do evento, validar sua identidade de assinatura no app da Conta Comprova (disponível para iPhone e Android), e por último habilitar-se para dar os lances na página do leilão.