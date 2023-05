Rio Branco vence 1a na Bzinha

Bzinha… Enfim, o Rio Branco venceu a 1a na

segunda divisão do Campeonato Paulista de Futebol, a Bezinha. O Tigre derrotou, fora de casa, o Amparo Atlético por 1 x 0, gol de Yuri, de cabeça, escorando cruzamento da direita, aos 44 minutos do primeiro.

A vitória colocou o Tigre na zona de classificação do Grupo 4, com 7 pontos, na rodada de encerramento do primeiro turno da primeira fase. Ainda mais se levar em consideração que o alvinegro americanense jogou quase todo a partida com um a menos. O zagueiro João Cubas foi expulso aos 17 minutos do primeiro tempo por entrada dura em cima do atacante adversário.

No sábado (27), o Rio Branco joga em Jundiaí contra o Paulista. O União recebe o Colorado Caieiras em Santa Bárbara.

No outro jogo do grupo, o União Barbarense empatou sem gols contra o Paulista, no estádio Antonio Guimarães. O Leão da Treze soma oito pontos. O Paulista sobe para seis. O Amparo permanece com seis.

