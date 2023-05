Rota Cervejeira atrai 6 mil pessoas no primeiro dia

Rota Cervejeira volta este domingo

Mais de 6 mil pessoas compareceram, neste sábado (20), no Centro de Cultura e Lazer de Americana, onde acontece o Rota Cervejeira Americana 2023. O evento continua neste domingo (21), a partir das 11h, com entrada gratuita, apresentação de três bandas, espaço Kids e diversas opções gastronômicas, além da cerveja artesanal produzida por dez cervejarias integrantes do Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi compareceram à festa, que aconteceu até às 22h. “Está tudo muito bonito e bem organizado. A secretaria de Cultura e Turismo está de parabéns pela realização deste evento que está, de fato, apoiando e incentivando o empreendedor local aqui presente com as barracas de alimentos e bebidas”, declarou o prefeito.

Odir concordou. “O americanense é muito acolhedor e para nós é uma honra poder mostrar para a região a qualidade dos produtos feitos aqui e a receptividade do nosso empresariado. Estão todos de parabéns”, disse.

No sábado, quatro apresentações musicais embalaram o público presente: o violeiro mato-grossense João Ormond e seu show “Por todo o canto”, com a participação da cantora Ana Rafaela; a banda Duetz4Fun com muito rock; o grupo UP Blues Quarteto e o melhor do blues e o show do Rock N’Roça, com uma mistura especial de ritmos, integrando do rock ao baião.

“O público do primeiro dia realmente superou nossas expectativas, assim como a de nosso parceiro, o Polo Cervejeiro. A família americanense aderiu ao evento e compareceu para esta festa, que continua neste domingo com muitas atrações musicais e cervejas artesanais para todos os gostos”, destacou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Hoje, estão programados os shows do One Man Band Geraldo Barbablue, com folk, blues e rock; do trio Artéria Rock, que apresenta muito pop rock dos anos 80 e 90 e da Banda London Six e o melhor do rock de todos os tempos.

A atração principal do evento – a cerveja artesanal – continua sendo servida pelas cervejarias Kalango Cervejaria, Knights Cervejaria, Marés Cervejaria Artesanal, Seven Hands Cervejaria e Hopbeer, de Americana, e pelas cervejarias Gravetos, de Valinhos; Sancta, de Santa Bárbara d’Oeste, e Maali, IB e Toca da Mangava, de Campinas.

Também há opções gastronômicas, com um cardápio completo de comida de boteco e opções que vão dos tradicionais bolinhos à pizza, passando pelo vegetariano falafel (bolinho de grão-de-bico) e pelos pastéis, além dos lanches, entre outros pratos, até chegar à sobremesa. Marcam presença no evento os seguintes restaurantes: Bica Pizzaria, Eu amo pastel Joel e Leia, Kalango Cervejaria, Knights Cervejaria, Koldi Sorvetes, Mais Vis Cafeteria, Padaria Dona Vitória, Pizzana Mozzafiato, Sancta Cervejaria, e Vinun Winebar.

O Rota Cervejeira Americana 2023 vai até 21h com entrada franca. O evento tem ainda espaço kids da JoyToys, com monitores e brinquedos infláveis para as crianças. O CCL está localizado à Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo.

O evento é promovido pela Prefeitura de Americana em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e apoio do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Região Turística Bem Viver.

Gisele Correia: Destaque em Ascensão no Cenário Sertanejo

Gisele Correia, uma cantora e artista talentosa, está rapidamente ganhando reconhecimento na indústria da música. Com recentes participações em programas de televisão populares, como o “Conexão Nordeste” transmitido pela RedeTV ES, entrevistas no canal de streaming Esflix e uma participação na Rádio Ferj no programa “Mistureba”, Gisele Correia está conquistando a atenção do público em várias plataformas midiáticas.

Conhecida por sua presença ativa nas redes sociais e pelo seu projeto de sucesso, “Cover Sertanejo”, Gisele Correia tem lançado versões de músicas conhecidas nas plataformas. No entanto, ela está se preparando para lançar seu aguardado projeto autoral ainda este ano. Sua próxima música, “Agora Só não Vale Chorar”, promete cativar os ouvintes com sua profundidade emocional e letras envolventes.