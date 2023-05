Borboleta avistada depois de 100 anos no litoral paulista

O registro aconteceu em 2019. Mas foi em 2022, com a publicação do livro Borboletas do Legado das Águas, que o Laboratório de Borboletas (LABBOR) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) entrou em contato com a pesquisadora Dra. Laura Braga, autora do livro e responsável pela pesquisa com borboletas no Legado das Águas, para informar que aquele seria o único indivíduo de Adelpha herbita em coleção biológica no mundo.

O exemplar estava na coleção do Legado das Águas, concedido pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em 2022 para fins de educação e divulgação científica. Devido à importância científica, a Reserva e a pesquisadora acordaram em doar o exemplar para o LABBOR, laboratório referência no estudo de borboletas no Brasil.

A descoberta é fruto da pesquisa “Levantamento da Fauna de Lepidoptera (Borboletas) do Legado das Águas” realizada de 2016 a 2019. Daniela Gerdenits, gerente do Legado das Águas, diz que o registro da Adelpha herbita reforça a importância do território da Reserva para as espécies da Mata Atlântica.

“Quando soubemos que em nossa coleção biológica estava o único indivíduo da espécie no mundo, não hesitamos em fazer a doação, compreendendo o impacto positivo para a ciência e para a conservação da Mata Atlântica. Desde a criação do Legado das Águas, em 2012, investimos em pesquisas científicas, o que resultou em descobertas que estão entre as mais relevantes para o bioma nos últimos 10 anos. O registro da Adelpha herbita é mais um deles, reforçando o valor do território do Legado, e a relevância do nosso modelo de negócio, que alia a proteção da floresta e o desenvolvimento de pesquisas científicas a atividades da nova economia”, diz a gerente.

O encontro da Adelpha herbita na Reserva encerrou um mistério de 116 anos para ciência, que chegou a classificar essa borboleta como outra espécie do gênero Adelpha, devido às características do corpo e pela ausência de outros indivíduos em coleções biológicas para confirmação da espécie.

A pesquisadora Dra. Laura Braga conta que a única imagem da Adelpha herbita era essa ilustração científica, uma obra detalhada e em cores feita por Gustav Weymer, taxonomista (profissional que descreve espécies) alemão, especialista em borboletas da América do Sul. Porém, o indivíduo que foi coletado em Santa Catarina e usado para descrição, chamado de “tipo” pela ciência, nunca foi localizado em nenhuma coleção no mundo.