Campanha “O grande Natal Tivoli Shopping” encerra no dia 02 de janeiro

Faltam poucos dias para o término da campanha “O grande Natal Tivoli Shopping”. Os consumidores do empreendimento têm até o dia 02 de janeiro para concorrer a um kit com diversos prêmios. A iniciativa começou no dia 17 de novembro, em comemoração ao período natalino e aos 25 anos do shopping.

A cada R$300 em compras, o consumidor ganha um número da sorte para concorrer a um kit com os seguintes produtos:

1 Frigobar Brastemp,

1 Adega Climatizada,

1 TV Samsung 75″,

1 JBL Xtreme 3 à prova d’água,

1 iPhone 14 Plus 128GB com carregador,

1 Apple Watch Ultra PGS,

1 Power bank iPlace,

1 Apple AirPods.

Os cupons podem ser cadastrados até dia 02 de janeiro, no totem de autoatendimento, localizado ao lado da loja Hering, ou através do site https://promocao.tivolishopping.com.br/.

O sorteio ocorre no dia 06 de janeiro de 2024 pela Loteria Federal e a divulgação do ganhador será feita nas redes sociais do Tivoli Shopping.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 143 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

