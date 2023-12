Campanha do Tivoli, FAM e Unimed entrega mais de 3 mil brinquedos

O Tivoli Shopping, a FAM (Faculdade de Americana) e a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana realizaram nesta sexta-feira (22) a entrega dos 3.620 brinquedos e das 160 mudas de roupas arrecadados pela campanha “Brincar faz bem para a saúde”. A ação contou com uma carreta natalina e com a presença do bom velhinho, o Papai Noel.

Com o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz para crianças de instituições sociais da nossa região, a campanha recebeu, durante o mês de dezembro, doações de itens novos e usados, que foram destinados às seguintes instituições:

Fundo Social de Santa Bárbara d’Oeste

Aama (Associação Americanense de Acolhimento)

Escola Cmei Eleni Whitehead, de Nova Odessa

Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus – Coasseje

Associação Esperançar

Crianças dos bairros Conquista, Nova Conquista, Parque Zabani, São Fernando, Jardim Europa, Jardim Pérola e Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste

No penúltimo domingo (17), a campanha promoveu ainda uma manhã cheia de alegria para mais de 30 crianças das entidades Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus – Coasseje, Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste e para 30 idosos da Comunidade Geriátrica de Nova Odessa.

O encontro foi realizado no Tivoli Shopping e contou com café da manhã, diversão com os jogos eletrônicos na Fair Play, contação de histórias, pintura facial e um encontro com o Papai Noel.

