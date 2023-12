Chico assina convênio e Mário Covas vai ganhar campo society

O prefeito Chico Sardelli assinou convênio com o Governo do Estado de São Paulo para a construção de um novo campo de futebol society no Jardim Mário Covas. A parceria foi firmada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde o prefeito esteve acompanhado do secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto.

O equipamento contará com iluminação artificial e será instalado na Rua Francisco Carlos Maciel. O investimento estimado é de R$ 423.223,91, sendo R$ 350 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben, intermediada pelo vereador Marcos Caetano, e R$ 73.223,91 de contrapartida da Prefeitura. Toda a tramitação para viabilizar o acesso aos recursos foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Muito feliz em anunciar mais uma excelente novidade para o esporte americanense, desta vez para os moradores do Jardim Mário Covas. O bairro vai ganhar uma estrutura nova e de qualidade para a prática do futebol, a exemplo do que já foi feito em outras regiões. Agradeço ao deputado Dirceu Dalben e ao vereador Marcos Caetano por essa grande conquista”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Mais uma obra que vai levar lazer, saúde e bem-estar aos americanenses. Nosso esporte está avançando com melhorias em vários pontos da cidade e as novidades não param. Estamos cuidando com muito carinho dos nossos espaços públicos”, celebrou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Muito feliz em poder contribuir com o município de Americana com essa parceria, junto com o prefeito Chico, o governador Tarcísio, o vereador Marcos Caetano. Esse equipamento esportivo vai ajudar a melhorar ainda mais a cidade, especialmente os moradores da região do Jardim Mário Covas”, falou o deputado estadual Dirceu Dalben.

A intervenção faz parte de uma série de reformas e construções nos espaços esportivos de Americana. Na área do futebol society, a Prefeitura inaugurou em 2023 um novo campo no Jardim Alvorada, além de ter revitalizado o campo do bairro Antônio Zanaga. A região da Praia Azul também ganhará um campo, que será instalado na Praça Leandra Maria Gomes Nacaratto.

“O esporte de Americana está progredindo mais a cada dia e isso me deixa muito contente. É um grande orgulho fazer parte de uma administração que olha com tanto carinho para essa área. É mais infraestrutura e qualidade de vida para nossa população”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

“Mais um convênio firmado que vem para beneficiar a população de Americana e ampliar a estrutura esportiva do município. Nosso objetivo é sempre viabilizar parcerias que ajudem a cidade a crescer e se desenvolver cada dia mais”, finalizou o secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto.

