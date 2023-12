O craque Neymar ganhou um colar avaliado

em R$ 2 milhões durante seu cruzeiro de final de ano. Com os números 0 – 0, o colar virou motivo de piada nas redes sociais.

Leia + Sobre todos os Esportes O cordão de 2 milhões de reais que o Neymar ganhou se refere a quê? a) copas do mundo vencidas pelo jogador b) bolas de ouro conquistadas pelo atleta c) bolas do Bolsonaro em que o craque se pendurou

O craque está afastado do futebol por conta de uma contusão no joelho sofrido no jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje em baixa no futebol mundial, Nei Jr joga na Arábia no campeonato que tem o multi campeão Cristiano Ronaldo e outros veteranos do esporte.

O ídolo que surgiu no Santos não deve ser mais o protagonista da seleção brasileira, que deve apostar em jovens como Vinicius Jr e Rodrygo (Real Madri) e Endrick (Palmeiras de saída para o Real).

