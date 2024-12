Campanha sobre respeito à faixa de pedestres entra em nova fase: férias

A campanha sobre respeito à faixa de pedestre chega a uma nova fase e vai acompanhar o cidadão paulista durante as férias, pois respeito e atenção não podem ter descanso. Este é um momento para aproveitar a vida. Assim, o professor e filósofo Clóvis de Barros Filho volta a falar sobre os perigos do trânsito e a possibilidade deles inclusive aumentarem nessa época do ano.

A veiculação dos filmes, do spot de rádio, e das peças impressas, de mobiliário urbano e redes sociais tem início nesta segunda-feira, 23. E aproveita para chamar a atenção da população também para a necessidade de respeito aos limites de velocidade e os riscos da mistura fatal entre álcool e direção, sem esquecer de alertar os motoristas para a revisão do carro antes das viagens.

Alertas desde agosto

Desde o início da campanha protagonizada pelo professor Barros Filho, o Detran-SP teve dois “Dias D” do pedestre, nos quais concentrou operações de conscientização envolvendo condutores e pedestres, nos dias 8 de agosto e 11 de dezembro. Em busca de estabelecer um trânsito mais seguro, as ações – fundamentadas pela campanha educativa “Toda faixa é um sinal. Sinal de respeito” – tomaram cruzamentos de mais de 150 municípios, impactando diretamente mais de 350 mil pessoas.

Os agentes do órgão estadual de trânsito exibiram mensagens em locais de grande circulação e conversaram com pedestres e motoristas, a fim de reforçar os deveres e responsabilidades para a boa convivência no trânsito. Além disso, houve a distribuição de panfletos e de uma mãozinha de papelão, que representa a mão que as pessoas devem usar para indicar o desejo de travessia nas vias.

O Detran-SP trabalha constantemente para aumentar a segurança viária, por meio da conscientização e educação da população, fiscalização e criação de políticas públicas. Os últimos dados do Infosiga mostram que essas ações têm efeito direto nas estatísticas de segurança viária: quando comparados os meses de novembro de 2024 e 2023, houve atual redução no total de óbitos no Estado (-1,7%), nos óbitos de pedestres (-14,5%) e nos óbitos de ocupantes de automóveis (-4,7%). Na capital, considerando o mesmo período, há redução geral nos óbitos (-27%), assim como nos óbitos envolvendo motociclistas (-31%), automóveis (-25%) e pedestres (-31%).

As campanhas educativas foram reforçadas em 2024, com 16 iniciativas realizadas desde o ano passado. O órgão também tem realizado atividades educativas e de fiscalização junto aos motociclistas, foco da mais recente campanha (“Faz seu corre sem correr”), lançada em 6 de dezembro, para reduzir o número de mortes deste público, que é o mais vulnerável do trânsito, envolvido em cerca de 42% dos óbitos registrados na vias do Estado.

Além disso, com compromisso de salvar vidas no trânsito, foram intensificadas as ODSIs (Operações Direção Segura Integrada), para coibir a mistura de álcool e direção. O número de operações cresceu 23,8%, assim como a quantidade de motoristas fiscalizados, que subiu 63,5%, se comparados os períodos de janeiro a novembro de 2023 e de 2024. Outro ponto importante é o desenvolvimento do Sistran – Sistema Estadual de Trânsito, para fomentar a organização do trânsito e as iniciativas de segurança viária nos municípios.

