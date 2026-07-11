As inscrições para o Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 5ª Divisão estão abertas. As equipes interessadas devem retirar a ficha de agremiação no balcão da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) e devolvê-la até o dia 24 de julho.

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Na quinta divisão, que é a última do Campeonato Barbarense de Futebol Amador, os times podem inscrever apenas atletas que tenham vínculo com Santa Bárbara d’Oeste. Os jogadores precisam atender a um desses critérios:

Ter nascido em Santa Bárbara d’Oeste;

Morar no Município, com demonstração de comprovante de residência;

Trabalhar presencialmente na cidade, com Carteira de Trabalho assinada, com registro pelo menos seis meses antes do início do campeonato;

Possuir imóvel em Santa Bárbara d’Oeste, com apresentação de cópia da matrícula e carnê de IPTU de 2026;

Ser sócio individual ou coletivo de empresa que funcione há pelo menos seis meses no Município, com apresentação de cópia do contrato social autenticado (não será aceito MEI).



Criada em 2025, a 5ª Divisão é a porta de entrada para equipes interessadas em iniciar sua trajetória no Campeonato Barbarense de Futebol Amador. O primeiro e, até então, o único campeão do torneio é o Eldorado, que garantiu acesso para a 4ª Divisão deste ano.

Além do Campeonato—

A Seme funciona na Rua Prudente de Moraes, 250, Centro.

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