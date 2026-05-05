Competição conta com 14 equipes; jogos acontecem nos campos do Progresso e São Jorge

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa realizou na última terça-feira (26) uma reunião técnica com os clubes participantes do tradicional Campeonato de Futebol Minicampo Adulto. O encontro, que aconteceu no auditório do Paço Municipal, contou com a presença de dirigentes das 14 equipes inscritas na edição de 2026 e definiu a tabela da competição, que tem início marcado para este sábado, 9 de maio.

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Os jogos ocorrerão sempre aos sábados e domingos, nos campos municipais do Jardim Progresso e do Jardim São Jorge. A primeira rodada será disputada excepcionalmente no sábado, já que o domingo (10 de maio) é dedicado ao Dia das Mães.

O prefeito de Nova Odessa Claudio José Schooder, o Leitinho, celebrou o início da competição. “Não medimos esforços para apoiar modalidades para todas as faixas etárias. Ver o campeonato de minicampo crescer a cada ano é motivo de orgulho para nossa administração. Desejo boa sorte a todos os atletas e que vença o melhor futebol”, afirmou.

Clubes e divisões no Campeonato

O campeonato de 2026 contará com 14 clubes divididos em dois grupos de sete equipes cada. “No ano passado tivemos 13 times e agora subimos para 14. Isso mostra a força do nosso esporte amador e a confiança dos atletas na organização da competição. Será um campeonato ainda melhor”, destacou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho, que conduziu a reunião técnica.

Na abertura do torneio, sábado (09/05), no Campo do Jardim Progresso, o Matsubara enfrenta o EC Vitória às 13h45. Na sequência, às 15h, o Unidos FC encara o Será Meu Deus, campeão do ano passado e, às 16h15, RedBull e Unidos Santa Rosa fecham a rodada no local. No Campo do Jardim São Jorge, os jogos começam também às 13h45 com EC Juventude x KSB, seguidos por Internovaodessense x Santa Lúcia FC às 15h e Planalto x Desportivo Déli às 16h15.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Ângelo Foroni, a edição deste ano consolida o campeonato como referência na região. “O Futebol Minicampo Adulto já é uma tradição em Nova Odessa e o único torneio da modalidade promovido em toda a região de Campinas. As edições anteriores foram um sucesso, com finais emocionantes e grande participação popular, e tenho certeza de que 2026 não será diferente. Nossa meta é oferecer aos atletas uma competição organizada, justa e de alto nível”, disse.