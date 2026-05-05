Suspeito foi detido após fugir de comércio com produtos escondidos sob a roupa; ele já tinha antecedentes por crimes patrimoniais

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), da Polícia Civil de Americana, prendeu em flagrante na tarde desta terça-feira (5) um homem de 38 anos durante a Operação “Espanha”, realizada no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste.

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De acordo com a corporação, a equipe realizava diligências pela Rua Espanha quando avistou o suspeito saindo às pressas de um estabelecimento comercial, uma loja de autopeças, enquanto escondia um objeto sob a camiseta. Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento e realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontrados dois produtos de limpeza automotiva. Questionado, o homem confessou que havia acabado de furtar os itens do local. Os agentes retornaram ao comércio, onde o proprietário confirmou o crime e informou que o indivíduo já era conhecido dos funcionários por envolvimento em furtos anteriores, nos quais havia conseguido fugir.

Imagens do homem

Imagens do sistema de monitoramento interno do estabelecimento comercial também registraram o momento da ação criminosa. Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito possui antecedentes por crimes como furto, receptação e tráfico de drogas.

Diante das evidências, ele foi preso em flagrante por furto qualificado, conforme o artigo 155 do Código Penal. O indiciado foi encaminhado à sede da Dise de Americana, onde permaneceu à disposição da Justiça. Após os procedimentos de praxe, ele será levado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará audiência de custódia.