Mostra reúne releituras de filmes, games e séries que marcaram uma geração

O Tivoli Shopping recebe entre os dias 4 e 18 de maio, a exposição “Nostalgia Anos 2000”, um projeto artístico inédito desenvolvido por alunos e professores da SMAB (Escola de Música e Artes).

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A mostra reúne 22 obras que revisitam, por meio de desenhos e ilustrações, ícones da cultura pop que marcaram a década de 2000, como filmes, games e séries que atravessaram gerações e seguem vivos na memória do público.

Com um forte apelo intergeracional, a exposição convida o público a embarcar em uma verdadeira viagem no tempo, despertando memórias afetivas por meio de traços, cores e interpretações criativas.

A proposta é transformar referências marcantes da cultura pop em arte, traduzindo o olhar contemporâneo dos alunos e professores sobre uma década que influenciou comportamento, entretenimento e estilo de vida.

“A exposição traz uma conexão muito especial com o público, porque trabalha com a memória afetiva. É uma experiência que envolve diferentes gerações e reforça o papel do Tivoli como um espaço de cultura e convivência”, diz Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Talento e expressão artística

As obras foram desenvolvidas sob a orientação dos professores Aguimar Simões Bacchin e Felipe Busichia Bacchin, que conduziram os alunos no processo criativo, incentivando a expressão artística e a releitura de elementos visuais que marcaram época.

O resultado é uma exposição rica em estilos, técnicas e interpretações, que valoriza o talento dos alunos e promove o acesso à arte de forma leve e envolvente. “Nossos artistas transformaram em traços e cores os filmes, games e séries que definiram uma geração. É um oportunidade para reviver os ícones que marcaram época. Uma experiência artística para todas as idades”, afirma Aguimar Simões Bacchin.

Mais do que uma exposição, “Nostalgia Anos 2000” é um convite para famílias, jovens e adultos se reconectarem com suas referências culturais, em uma experiência acessível e cheia de significado.

Serviço:

Exposição Nostalgia Anos 2000

De 4 a 18 de maio de 2026

Tivoli Shopping

Visitação gratuita