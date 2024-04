A doença de Parkinson é neurodegenerativa e causada pela destruição de neurônios. Ela provoca, entre outros problemas, tremores, movimentos lentos, rigidez muscular, problemas de equilíbrio e distúrbios do sono. Infelizmente, a doença de Parkinson é debilitante sem cura, embora existam opções de tratamento que desaceleram seu avanço e diminuem seus efeitos, como o canabidiol (CBD).

“A cannabis está revolucionando o tratamento do Parkinson ao oferecer alívio para sintomas debilitantes”, destaca o médico especialista em cannabis medicinal, Daumiro Tanure, Membro da SBEC – Sociedade Brasileira do Estudo da Cannabis Sativa e médico do Centro de Acolhimento em Terapia Canabinoide Anna. “Os pacientes têm observado benefícios significativos, incluindo a redução de tremores, uma melhoria notável na qualidade do sono, diminuição da ansiedade e alívio efetivo da dor. Os efeitos são atribuídos à interação dos compostos da cannabis com o sistema endocanabinoide do corpo, oferecendo assim novas esperanças e perspectivas para aqueles que vivem com este sofrimento”, complementa o especialista.

Em Curitiba (PR), o Centro de Acolhimento Anna, especializado em terapia canabinoide e pioneiro no segmento no país, localizado na Santa Casa de Misericórdia, fornece orientações e atendimentos com médicos especializados em tratamento de Parkinson por meio do CBD. Em março, foram mais de 300 atendimentos realizados no espaço, sendo 13 deles referentes a doença neurodegenerativa. Gildásio Silveira, de 75 anos, realiza há um mês o tratamento com canabidiol e já visualiza melhoras. “Ele ficou 10 anos com o tratamento tradicional, que não surtiu efeito. Em um mês com o canabidiol notamos uma melhora significativa, principalmente das dores, que diminuíram muito”, conta sua esposa, Sueli Silveira.

“Os avanços em pesquisas sobre a cannabis medicinal e o Parkinson são promissores, revelando melhorias tanto em sintomas motores quanto não-motores, como tremores, rigidez, ansiedade e distúrbios do sono”, avalia o Dr. Daumiro Tanure. De acordo com o médico, estes estudos sublinham a potencial eficácia dos canabinóides em melhorar a qualidade de vida dos pacientes. “A regulamentação adequada da cannabis é crucial para assegurar o uso seguro e monitorado, garantindo que os pacientes tenham acesso a tratamentos eficazes, ao mesmo tempo em que minimizam riscos e efeitos adversos”, completa o especialista.