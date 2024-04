A Gama recuperou mais 1 carro abandonado

em canavial em Americana. A Guarda Municipal localizou o carro que teria sido furtado.

O caso aconteceu no jardim São Jerônimo na madrugada desta quarta-feira (17). Ninguém foi detido.

A equipe da GM M. Guilherme e Fausto, recebeu uma solicitação por volta da 1h30. Eles seguiram para o local indicado, uma área verde, na Avenida João Luiz Mazer.

No local, os agentes encontraram o veículo sem três rodas e a bateria.

A ocorrência foi registrada pelos GMs e depois comunicada para a Polícia Civil.

