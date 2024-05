Surfista Maeva Guastalla trilha jornada no circuito profissional

Maeva Guastalla, surfista da nova geração, mostrou sua evolução após segunda participação no circuito Taça Brasil, da CBSurf.

O circuito, que representa o trampolim para chegar ao Dream Tour – circuito principal – tem sido um campo fértil para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de atletas que aspiram à elite do surf brasileiro e mundial.

Desde o início de sua jornada no Taça Brasil, por meio da participação em duas etapas do calendário 2024 (Pernambuco e Ceará), Maeva tem enfrentado competidoras de alto nível, proporcionando-lhe experiência crucial para trilhar o caminho do profissionalismo.

Além do Taça, Maeva conquistou duas finais, terminando como vice-campeã da sub 14 e com o terceiro lugar na sub 16, da primeira etapa do principal evento de base do país, o Rip Curl Grom Search, realizado recentemente em Borete, Porto de Galinhas (PE).

“A cada bateria, a cada onda, eu sinto que estou mais perto de alcançar meu sonho de competir no Dream Tour”, compartilhou Guastalla. “O Taça Brasil não é apenas um torneio, é uma jornada de evolução, com muitas lições.”

Além da experiência de competir com atletas talentosas, Maeva teve a oportunidade de conhecer de perto o ambiente dos juízes, como são computadas as notas e critérios de avaliação.

Leia + Sobre todos os Esportes

O circuito Taça Brasil tem sido um componente vital na estrutura do surf nacional, ao agir como uma ponte para surfistas que buscam destaque e uma carreira profissional no surf. A realização de tais eventos têm garantido que talentos como Maeva possam surgir e prosperar em um ambiente competitivo, marcando seus nomes no cenário do surf.

O jornalista e comentarista Marcelo Andrade, citou, durante o programa “Por Dentro do Tour”, o surgimento desses novos talentos e a importância do fomento a eles. “A Maeva, de Ubatuba, surfa muito, tem uma garotada que está vindo, que está tendo o acompanhamento da CBSurf, com treinamento, critérios, isso é extremamente importante”.

A dedicação desempenhada por Maeva, que já compete há 8 anos, começa a ser reconhecida em um cenário nacional.

À medida que a temporada avança, os olhos estarão voltados para esta geração de surfistas que deve inspirar e promover a continuidade do surf feminino brasileiros.

Sobre Maeva Guastalla

Maeva Guastalla, 14 anos, é natural de Ubatuba (SP). Começou a surfar aos 6 anos de idade e já acumula títulos em eventos regionais. A surfista conta atualmente com o patrocínio da SP Law Advogados, pranchas TBC, Espaço Sorriso Ubatuba. Além dos apoios Corpo e Mar Itamambuca, Outside Mental (psicóloga Déborah Cualhete), Dra. Bia Marfori (medicina esportiva Unifesp), Padaria Itamambuca, treinador Lucas Santos, Restaurante Quintal do Mar, Quitandinha Orgânica, Banana Bamboo Ecolodge, Organicos Morros Verdes, equipamentos Banana Wax, Zuri Lingeries, loja MiniPro, Paulista Consertos de Pranchas, estética Val Egeia Studio e MEL Cursos e Trabalhos no Exterior.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP