São Paulo perde (de novo) e Carpini balança

O São Paulo perdeu a 2a partida no campeonato Brasileiro

e agora, mais do que antes, o técnico Carpini balança no cargo. O Tricolor, que havia perdido em casa para o Fortaleza na estreia do torneio, foi ao Rio de Janeiro, e foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1.

Os cariocas impuseram seu futebol no começo da partida e o canhoto Luiz Araújo marcou o 1o gol da partida na primeira etapa. O jogo foi ‘morno’ no primeiro tempo.

O segundo tempo começou com o Mengão fazendo 2 a 0 com o uruguaio De La Cruz. O São Paulo se recuperou muito por conta da atuação de Ferreirinha, que entrou e incendiou o jogo.

Ele marcou um gol e seguiu forçando o time carioca pelo lado esquerdo.

O São Paulo volta a jogar no domingo contra o Atlético GO fora de casa.

O Flamengo hoje lidera o campeonato e encara o Palmeiras no domingo em jogo na capital paulista.

