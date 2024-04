NO já realizou 15,9 mil ações contra o mosquito

De 1º de janeiro a 15 de abril deste ano, a equipe do Setor de Zoonoses da Prefeitura de Nova Odessa realizou 15.912 ações diversas contra o mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti. Dentro desse total, estão as 4.078 visitas domiciliares por parte da equipe de agentes municipais de Endemias e de Saúde, mobilizados no combate diário contra o perigoso inseto. As visitações casa a casa incluem a busca de pacientes sintomáticos e a eliminação de criadouros do Aedes.

Os dez profissionais mobilizados realizaram ainda outras 2.580 visitas “casa a casa” durante os “mutirões”, realizados aos sábados, em bairros selecionados, devido ao maior risco de transmissão da doença, totalizando 6.658 imóveis vistoriados em três meses e 15 dias. Vinculado à da Secretaria Municipal de Saúde, o órgão realizou tais arrastões nos jardins São Manoel (três vezes), Green Village, Santa Rita 1, Alvorada, Centro e Lopes Iglesias.

O Setor de Zoonoses ainda atendeu 220 reclamações de moradores denunciando imóveis e terrenos que serviriam como possíveis “maternidades de Aedes”, em todas as regiões da cidade.

Também foram promovidas, sempre com autorização e supervisão da Sucen (Superintendência Estadual de Controle de Endemias), três ações de nebulização veicular (o famoso “fumacê”) contra os mosquitos Aedes aegypti adultos em 24 localidades, totalizando 152 quadras e 4.671 imóveis “dedetizados”. A nebulização só é autorizada pela Sucen em quadras com dois ou mais casos positivos em curtos períodos.

Nova Odessa atingiu nesta terça-feira (16/04) a 1.787 casos positivos da doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, com dois possíveis óbitos em investigação e nenhum confirmado por dengue até o momento neste ano. Os dados estatísticos sobre dengue podem ser consultados no Painel de Monitoramento da Dengue. O painel está disponível no link: https://dengue.saude.sp.gov.br/dengue.

As ações contra o mosquito da dengue são diárias em Nova Odessa, com o trabalho de “BCC” (Busca Casa a Casa) realizado pela equipe do Setor de Zoonoses, além dos “mutirões” de recolhimento de materiais inservíveis e orientação da população em bairros específicos aos sábados.

Está em andamento ainda o Projeto “Aedes aegypti: não deixe este mosquito morar na sua casa”, que leva informações sobre o inseto e sobre a doença para alunos da Rede Municipal de Educação.

A própria Secretaria de Educação de Nova Odessa – que atende a 5.300 alunos de zero a 10 anos de idade, em 25 unidades – adotou neste ano um material didático especial sobre a dengue: livros com informações para os alunos levarem para casa sobre como combater o mosquito transmissor da doença. A pasta também vem promovendo manhãs de “portas abertas” e apresentação de projetos dos alunos para as famílias e comunidades atendida.

Foram feitos dois “Mutirões Voluntários Contra a Dengue”, mobilizando dezenas de servidores em duas regiões da cidade, em dois sábados, para orientar a população. Por fim, teve início semana passada a vacinação contra a dengue de crianças de 10 e 11 anos da cidade, nas 7 UBSs de Nova Odessa. Já foram aplicadas 194 doses. Saiba mais sobre o trabalho antidengue diariamente em https://www.novaodessa.sp.gov.br/noticias.

É importante lembrar que até 90% dos criadouros estão dentro dos imóveis, nos quintais e casas. Então todo mundo tem que fazer a sua parte e dedicar alguns minutos na semana para jogar fora tudo que possa conter água. Os munícipes que identificarem possíveis criadouros em terrenos baldios devem comunicar o Setor Municipal de Zoonoses, pelo telefone (19) 3466-3972.

