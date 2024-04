Pré candidato a vereador, Maurão do LavaJato quer

ser a supresa do MDB nas eleições deste ano em Santa Bárbara d’Oeste.

Ele se apresenta como liderança política bem conhecida da região Zona Leste.

Leia + sobre política regional

“Fui pro MDB partido comandado por Denis Andia”, disse Mauro César de Paula 48 anos, comerciante, funcionário público.

“Quero ser uma opção para o legislativo de Santa Bárbara”, disse.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP