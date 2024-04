O Palmeiras perdeu a primeira partida no Campeonato Brasileiro

Depois de vencer o Vitória na estreia, o Verdão foi derrotado pelo Inter em jogo realizado em Barueri, mando do Palmeiras.

Rochet, goleiro do Internacional, fez apenas 3 defesas durante o jogo todo. 2 delas foram nos acréscimos do segundo tempo.

Wesley marca, Inter quebra tabu de 10 anos, venceu o alviverde por 1 a 0 em São Paulo e chega aos seis pontos em duas rodadas do @Brasileirao.

No domingo, o Verdão volta a jogar em casa, deste vez contra seu grande adversário dos últimos anos, Flamengo.

