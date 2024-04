União aposta em ex-vereador e novatos no top10

O União Brasil em Americana vai apostar na mistura

de nomes novos e outros já testados nas urnas para fazer até 2 vereadores nas eleições deste ano.

A conta é que a chapa passe dos 9,5 mil votos e alcance a segunda cadeira. Para o top 10, o partido quer apostar na mescla.

Entre os novatos se destacam Escobar, Rafael da Farmacia (filho do ex-vereador Eduardo da Farmácia), Dr Cecim Abrahao, Marcelo Furlan, Zé Babá (irmão da ex-vereadora Judith) e Miriam Latif.

Já entre os nomes já testados nas urnas, fecharam com o União os ex-vereadores Paulo Chocolate (que chegou a ser prefeito em 2014), Flávio Biondo e Valdecir Duzzi. Os três também já foram presidentes da Câmara. Outro nome que já tem experiência de voto é a ex-Conselheira Tutelar Marcia Cezaretto.

