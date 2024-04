Festival do Morango em Campinas terá ‘merengue gigante’

O público de Campinas e região pediu e o Festival do Morango está de volta! Nos dias 20 e 21 de abril, sábado e domingo, a Estação Cultura em Campinas será o ponto de encontro para quem quer degustar diferentes e deliciosas combinações feitas com a fruta. Um dos destaques da 2ª edição é o merengue gigante de até 50 quilos que rende centenas de porções e promete atrair a atenção do público, além de um variado cardápio gastronômico com opções diversas. O evento será realizado das 10h às 20h, com entrada e estacionamento para 1000 vagas, gratuitos.

“Os festivais gastronômicos que ocorrem na Estação Cultura são muito aguardados pela população da cidade e de toda a região. Por isso, procuramos trazer novidades aos visitantes que sempre nos recebe tão bem. O festival é uma oportunidade para reunir os amigos e família e passar um dia agradável, saboroso e muito divertido”, conta o idealizador do Festival do Morango, Márcio Carneiro Alvarez, sócio da ArtShine Promoções e Eventos.

Mais de 4 toneladas de morango

Além do merengue gigante, os visitantes poderão provar outras delícias que terá o morango como protagonista. Com a previsão de consumir 4 toneladas da fruta nos dois dias de festival na elaboração dos pratos. Os expositores vão abastecer o público com opções de strofonoff, espeto, fondue e tapioca de morango com chocolate, hot holl, temaki morango com abacate e cream cheese, coxinha de morango, morangoff, marshmallow, sorvete na casquinha de morango, além de tortas, bolos e pastéis de morango.

Outras opções gastronômicas para agradar todos os paladares

As pessoas que forem ao festival também poderão experimentar outros tipos de comidas e bebidas. Além de encontrar todas as delícias feitas com morangos, os visitantes terão à disposição diversas barracas e food trucks com sanduíches, tortilhas, pastéis, sanduíches, hambúrgueres, diferentes opções de carne, crepes, coxinhas, espetinhos, baião de dois, batata portuguesa no palito, costela fogo de chão, lanches e hambúrgueres, tacos, nachos, guacamole, yakissoba, tempurá, acarajé, batata frita, entre outros. Sem contar a variedade de doces, sobremesas, bebidas e cervejas artesanais.

Dança, música e espaço kids

Enquanto os visitantes aproveitam o extenso e atrativo cardápio, no palco, 28 apresentações artísticas de música, grupos de dança e danças solo vão animar o festival. As crianças terão um espaço especial com diversos brinquedos para se divertirem e os pets também estão liberados para participar da festa.

Serviço

2º Festival do Morango em Campinas

Data: 20 e 21 de abril – Horário: das 10h às 20h.

Local: Estação Cultura Campinas

Endereço: Praça Mal Floriano Peixoto – Vila Rialto, Campinas – SP, 13010-061

Realização: Art Shine Promoções e Eventos.

Entrada Gratuita

Estacionamento Gratuito (1000 vagas): Rua Francisco Teodoro, 1050, Vila Industrial

Evento Petfriendly

Apoio: Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo