Editora Adonis inaugura livraria nesta sexta, em Americana

Mais um espaço dedicado à literatura irá compor o Universo Adonis. Com a Editora Adonis, são cerca de duas décadas de atuação no segmento literário. Há quase dois anos, Adonópolis e o Café Literário Adonis também passaram a oferecer convivência com a literatura. Agora, no mesmo endereço (Rua José Bonifácio, 174 – Americana), a Livraria Adonis junta-se ao grupo. A inauguração será realizada nesta sexta-feira (19) e irá ocorrer ao longo do dia.

“Teremos livros gerais, com ênfase especial para livros infantis e juvenis, além de um cantinho da leitura com o Café Literário, que o nosso público já conhece. Também poderão ser encontrados, na Livraria Adonis, brinquedos e jogos pedagógicos. Além, é claro, de todo o catálogo Adonis que estará disponível para venda”, explica a diretora administrativa da Editora Adonis, Jaqueline Comelato.

A ideia da Livraria Adonis é ser um ponto de encontro dos livros com o leitor, por meio também de atividades como lançamentos de novos títulos, contação de histórias, bate-papo com escritores, oficinas destinadas às famílias e profissionais da literatura. “Temos o desejo de levar livros e literatura de uma maneira lúdica, leve e divertida para o público. Sabemos o quanto é desafiador o mercado de livros no Brasil. Entendemos que iniciativas, como essa, poderão contribuir para ampliar o acesso aos livros e à formação de leitores, aumentando o interesse de famílias, jovens e crianças pela literatura”, destaca. Com o propósito de que o leitor encontre seu título ideal, a livraria também aceitará encomendas de livros.

