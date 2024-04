O LinkedIn é uma rede social mais conhecida pelo networking e também pela procura por novas oportunidades de trabalho, mas ela também pode ser uma poderosa fonte de novos negócios. Recentemente, o LinkedIn anunciou que vai criar um feed focado em vídeo, igual no Reels e no TikTok, para competir com as plataformas de vídeo.

O conteúdo de vídeo tende a gerar mais engajamento do que o conteúdo escrito. Os vídeos no LinkedIn têm o potencial de atrair mais visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos, o que pode ajudar a expandir sua presença na plataforma.

Essa nova roupagem da plataforma também poderá humanizá-la mais. Claro, ela não deixará de ter sua vertente mais profissional, mas os vídeos permitirão que as pessoas vejam e ouçam o que o usuário ou a equipe de determinada empresa tem para falar, de uma forma que pode ser mais despojada, criando uma conexão mais humana e autêntica com sua audiência. Isso pode ajudar a humanizar a marca e a construir relacionamentos mais fortes com sua rede profissional.

Outro ponto importante dessa nova possibilidade é que a empresa, ao compartilhar vídeos sobre tópicos relacionados à sua área de atuação, poderá demonstrar sua expertise e conhecimento de maneira mais efetiva. Já os profissionais poderão expor diretamente suas habilidades, o que poderá ajudar a estabelecer sua autoridade no assunto e a atrair oportunidades, como, por exemplo, convites para palestras, consultorias ou colaborações.

E nessa esteira, os vídeos podem ser uma ótima maneira de fornecer conteúdo educativo e informativo para sua audiência. O profissional pode ganhar destaque compartilhando dicas, insights, tutoriais ou até mesmo entrevistas com especialistas para ajudar os outros no aprendizado e crescimento profissional.

Vale destacar que como o vídeo ainda é menos comum no LinkedIn em comparação com outros tipos de conteúdo, como postagens de texto ou imagens, compartilhar vídeos pode ajudar as empresas a se destacarem na feed de notícias de seus contatos e seguidores. Vídeos persuasivos e informativos podem atrair a atenção de potenciais clientes ou parceiros de negócios. Você pode usá-los para apresentar seus produtos ou serviços, compartilhar estudos de caso ou depoimentos de clientes, e até mesmo para promover eventos ou lançamentos de produtos.

A novidade ganha mais relevância com o recente levantamento da HubSpot, que revelou que 80% dos leads gerados no mercado B2B são do LinkedIn. A estatística destaca a importância do LinkedIn como uma plataforma eficaz para geração de leads no contexto empresarial. Muitas empresas e profissionais de marketing têm encontrado sucesso ao utilizar o LinkedIn para atrair potenciais clientes, principalmente devido à natureza profissional e orientada a negócios da plataforma.

No entanto, é importante ressaltar que o sucesso na geração de leads no LinkedIn depende da qualidade da estratégia de marketing e do conteúdo oferecido. Apenas estar presente na plataforma não garante automaticamente a geração de leads. É necessário um esforço consistente para criar e compartilhar conteúdo relevante, interagir com a comunidade e construir relacionamentos genuínos para obter resultados significativos.

Portanto, se a empresa ainda não está pensando em ativar ou potencializar seu LinkedIn, pode estar perdendo tempo. Com a ajuda de um profissional de marketing digital, o empresário pode explorar essa ferramenta valiosa para aumentar seu alcance, engajar sua audiência e construir relacionamentos significativos dentro da plataforma.

*Gustavo Alonge é especialista em marketing digital e CEO da Engajatech