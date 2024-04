Liquida Eletro do Tivoli Shopping acontece a partir desta quinta

O Tivoli Shopping realiza, a partir desta quinta-feira, dia 18, a tão esperada promoção “Liquida Eletro”. A campanha oferecerá aos clientes uma oportunidade única de descontos incríveis em produtos no setor de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. A promoção segue até o dia 21.

Participam da Liquida Eletro as seguintes lojas: Casas Bahia, Claro, FG Games, Foto Eletron, iPlace, Motorola, Magazine Luiza, Kalunga, Riachuelo, Crocase e Samsung.

“Essa promoção sempre é aguardada pelos nossos consumidores. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de compra especial, com preços mais baixos e uma ampla seleção de produtos. Nossos lojistas preparam muitas ofertas boas, vale a pena visitar o Tivoli Shopping durante estes quatro dias”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: Tivoli Shopping