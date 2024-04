Americana será representada por 49 atletas na 26ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), competição organizada anualmente pelo Governo do Estado de São Paulo para pessoas com idade a partir de 60 anos. A maior parte da delegação americanense embarcou nesta terça-feira (16), no Centro Cívico, com destino a Casa Branca, onde a primeira etapa acontece até domingo (21).

O município terá representantes nas categorias masculina e feminina de nove modalidades: atletismo, buraco, damas, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa e vôlei adaptado. Os campeões de cada modalidade se classificam para a Final Estadual, marcada para junho, em Itatiba. Até lá, outras seis etapas serão realizadas em cidades diferentes, com a expectativa de envolver mais de 15 mil atletas.

“É um grande orgulho ver os nossos atletas da melhor idade engajados e preparados para mais um Jomi. Esse é um evento já tradicional no nosso estado e Americana sempre marca presença, apoiando e estimulando a prática de esportes entre os idosos. Desejamos uma ótima competição a todos e ficaremos na torcida por aqui, com a certeza de que estamos muito bem representados”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Na edição do ano passado, em Itapira, Americana conquistou cinco medalhas – uma de ouro e quatro de prata – e terminou a classificação geral na 10ª colocação entre as 32 cidades participantes. Com a campanha, os medalhistas se classificaram à Final Estadual, realizada em setembro, em São José do Rio Preto.

“Como professora da melhor idade, acredito que, com a dedicação e o empenho que nossos atletas tiveram nos treinamentos ao longo dos últimos meses, Americana terá novamente uma excelente participação nos Jogos. Contamos com a torcida de toda a população”, ressaltou a chefe de delegação, Andréa Piscitelli.

Atividades para a terceira idade

A Secretaria de Esportes de Americana mantém atividades para a terceira idade nos bairros Cidade Jardim, São Vito, Nova Americana, Jardim São Pedro, Jardim Ipiranga, Jardim da Paz, Guanabara, Cariobinha e São Roque.

Durante as atividades, os idosos realizam alongamentos, exercícios e jogos adaptados à sua idade. A atividade física nessa faixa etária promove vários benefícios, como prevenção e diminuição de problemas cardiovasculares; auxílio no controle da diabetes e artrite, entre outras doenças; fortalecimento muscular; manutenção da densidade óssea; bem-estar físico e mental; e melhora do equilíbrio e da coordenação motora.