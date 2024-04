Em poucos dias, o público conhecerá a corte que irá representar da 36ª da FDP

Festa do Peão de Americana. O concurso anual, que movimenta as cidades de toda a região, já começou e a grande final já tem data para acontecer: será no dia 27 de abril, a partir das 19h, no Villa Americana Eventos.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Muito mais que o título, faixa e coroa, a rainha e princesas têm uma importante tarefa, afinal, são as representantes oficiais do evento considerado um dos mais importantes do Brasil e do mundo.

As inscrições continuam até o dia 19 de abril e pelo site www.rainhafestadopeao.com.br é possível entender o regulamento oficial.

A cada ano, o concurso surpreende pela qualidade, beleza e organização. Assinado pelo jornalista Wagner Sanches, Le Beauté, com apoio do Clube dos Cavaleiros de Americana e da Vox 90 – a rádio oficial da Festa do Peão de Americana, a disputa reunirá as beldades em busca do tão sonhado título.

Em 2023, Carol Levino finalmente foi coroada. Com um reinado lindo e absoluto, ela brilhou durante os dias de festa e o ano todo.

“Parecia que estava em outra atmosfera, mas era real. Não acreditei! Foi contagiante. A coroação tem a mesma energia da Festa, é uma energia sem igual. Fiquei extremamente feliz e, claro, realizada, já que anteriormente havia tentado conquistar o título três vezes“.

O posto de primeira princesa ficou com Kevelyn Brenda e o de segunda princesa, com Beatrice Moraes.

Corte Mirim- Americana é uma festa que prioriza as famílias e, com isso, a participação das crianças. Além de espaços dedicados aos pequenos e os shows, com artistas que se tornaram febre entre eles, a corte faz uma homenagem ao futuro do rodeio brasileiro. Jhenyfer Pellisari, rainha em 2022, foi convidada a assumir o posto de Embaixadora Mirim 2023. Já Maria Clara Fontolan Marinho, que também fez parte da corte em 2022, foi consagrada como rainha edição 2023. Iza Maria Dias recebeu a faixa de princesa mirim de Americana.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP